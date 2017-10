Obras são realizadas no Teotônio Vilela e N. Sra. da Vitória

Visando melhorar a trafegabilidade em vias não pavimentadas, a secretaria municipal de Serviços Urbanos (Secsurb), está realizando, desde a última quinta-feira (19), trabalhos de patrulhamento mecânico de encascalhamento no bairro Teotônio Vilela, nas ruas Belo Horizonte e Amazonas, vias que servem de acesso ao Residencial Vilela. Ao todo, são 11 homens trabalhando em duas frentes, utilizando (02) motos niveladoras; (04) caçambas truck; (02) retroescavadeiras e (01) escavadeira.

O gerente de Serviços Urbanos, José Victor Pessoa, esteve na localidade acompanhado de um representante da Empresa Baiana de Saneamento Básico (Embasa), e do titular da secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), Hermano Fahning, para checarem as condições de pavimentação e saneamento básico da localidade. A ação visa atender as solicitações da comunidade, que sofre com o lamaçal formado após períodos de chuva.

De acordo com José Victor, esta semana ainda, a Secsurb começará as melhorias no bairro Nossa Senhora da Vitória, no prolongamento da rua principal, localizado na rodovia Ilhéus-Buerarema. Ele informou também que os trabalhos levarão cerca de 45 dias se não houver piora do tempo. “Áreas mais emergenciais serão priorizadas, com o objetivo de facilitar o direito de ir e vir das pessoas”, garantiu.

PMSB à vista – Após um acordo firmado pelo prefeito Mário Alexandre e pelo vice-prefeito José Nazal, com o secretário estadual de Infraestrutura Hídrica e Saneamento da Bahia (SIHS), Cássio Peixoto e com o presidente da Embasa, Rogério Cedraz, a prefeitura irá entregar à Câmara de Vereadores local, o Projeto de Lei que autoriza o município a celebrar um convênio com o estado da Bahia.

O PL proposto facilitará o financiamento do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), instrumento de planejamento e gestão participativa que estabelece as diretrizes para a prestação dos serviços públicos de saneamento. O Plano deverá abranger todos os quatro componentes do Saneamento Básico: Abastecimento de água, Esgotamento sanitário, Drenagem e manejo das águas pluviais, e Limpeza urbana e gestão de resíduos sólidos.

O PMSB traça os caminhos para a melhoria das condições de saúde, qualidade de vida e o desenvolvimento local comprometido com a conservação dos recursos naturais, em especial da água e do solo.

Fonte: Secom Ilhéus