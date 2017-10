Obra da Orla Sul foi iniciada hoje; comunidade estima melhoria da cidade

Por Anna de Oliveira.

Na manhã desta terça-feira (03), foi assinada a nova ordem de serviço do Projeto Orla Sul, pelo Prefeito Mário Alexandre e secretários, por volta das 10 horas, no Km 0 da rodovia Ilhéus-Olivença. Autoridades de âmbito federal, estadual, municipal, além de empresários, representantes de associações e munícipes, estiveram presentes no ato.

Viabilizada pelo Ministério do Turismo, pelo Programa Brasil Turismo, Caixa Econômica Federal e em parceria com a Prefeitura Municipal de Ilhéus, a obra, em sua primeira etapa, terá um custo de 2,8 milhões de reais e mais 600 mil reais de contrapartida da Prefeitura, com um prazo de 6 a 8 meses para ser concluída, conforme declarou em seu pronunciamento, o prefeito Mário Alexandre, que aproveitou para agradecer a intermediação do deputado federal Paulo Magalhães para destravar o projeto em Brasília, e à deputada estadual Ângela Souza, pelo empenho dedicado.

O projeto, iniciado em 2006 e abandonado em 2012 com 40% executado, teve hoje o seu reinício, já com homens da construtora MA2, a executora do serviço, operando em campo.

O secretário de comunicação da Prefeitura de Ilhéus, Alcides Kruschewisky, declarou que toda a parte de urbanização, como pavimentação, drenagem, ciclovia, construção de calçadas, paisagismo e renovação de iluminação, serão realizados.

Para o Presidente da Associação do Turismo de Ilhéus, Rafael Espírito Santo, “essa é uma conquista e um momento esperado por todos que vivem aqui na orla sul. Costumo sempre dizer que uma cidade preparada para o turista, ela é ainda melhor para a sociedade, para as pessoas que vivem aqui. Se Ilhéus é uma cidade organizada, limpa, bonita, iluminada, o turista vai ficar feliz e o povo vai ficar mais feliz ainda. Temos muita ansiedade para conseguir colocar Ilhéus no trilho e caminho que ela merece. Com certeza os empresários do turismo estão muito felizes com essa conquista e obra iniciada”.

O presidente da Associação Ilheense de Ciclismo, Agnaldo Batista (Guigui), lembrou sobre a educação no trânsito com o respeito ao ciclista, além da luta e importância dos espaços adequados nas vias públicas para a mobilidade urbana, como a ciclovia. “Parabenizo pela brilhante obra que deixará a cidade ainda mais linda, na esperança de mais ciclovias a serem em Ilhéus construídas”, destacou.

Dentre as demais representações presentes, o Major PM Pinheiro; vereadores Lukas Paiva, Juarez Barbosa, Paulo Meio Quilo, Nerival Reis, Paulo Carqueija, Ivo Evangelista; diretor do Ilhéus Convention Bureau, Marco Lessa; diretora do Colégio Vitória, Gilka Melo; empresários Luiggi Massa, Ednei Espírito Santo, Guilherme Stocco; alunos da Unidade Sul do Colégio Vitória, secretários e assessores municipais, dentre outros.

Fotos: Anna de Oliveira