A Moody’s, agência americana de classificação de risco, mudou a perspectiva dos bancos brasileiros de estável para negativa.

A agência espera que o Brasil continue se recuperando, mas prevê que o crescimento do PIB continuará fraco –0,5% neste ano e 1,5% no seguinte. Acrescenta que o risco de incertezas políticas pode deteriorar fundamentos financeiros do setor bancário, como a rentabilidade.

Fonte: O Antagonista