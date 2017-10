Novos projetos melhoram autoestima e geram vertente positiva em Ilhéus

Pelo segundo mês consecutivo, o município de Ilhéus registrou saldo positivo de vagas na geração de emprego com carteira assinada, de acordo com levantamento do Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho. Ilhéus é um dos poucos municípios da Bahia a registrar este crescimento.

Hoje, o prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, atribuiu este momento de otimismo vivenciado pela cidade, à confiança que vem sendo depositada em seu governo e ao pacote de obras estruturantes que vem sendo executado na cidade, seja em parceria com o governo do estado, seja por iniciativa do governo municipal ou pela iniciativa privada que acredita na condução da cidade.

“Estamos apenas nos 10 primeiros meses de governo. Resgatamos projetos importantes que estavam praticamente perdidos por pura desatenção ou desinteresse de governos passados e estamos planejando a cidade para suas principais vertentes de desenvolvimento”, analisa Mário. “Sei que há setores importantes que precisam avançar. E irão. Mas é preciso que a população compreenda que as dificuldades encontradas nos impedem de resolvermos tudo em um passe de mágica”, assegura.

Mário destaca o que define como “uma nova forma de governar”, buscando parcerias com setores da população e da sociedade civil organizada. “Não me escondo. Estou presente em inaugurações mas, também estou onde está o problema, onde existe a crise. Esta é a prova da nossa determinação em acertar”, disse.

O prefeito lembrou a importância da parceria estabelecida com o governador Rui Costa, condição que posiciona Ilhéus como um dos municípios baianos que mais recebem investimentos do Estado. “Sei que isso incomoda àqueles que não querem que a cidade dê certo. Mas governo para a coletividade, para os que mais precisam, para os que torcem que a cidade melhore”, destaca. Mário Alexandre lembra que dia 15 de dezembro, Ilhéus ganha o moderno Hospital Costa do Cacau.

Para o próximo ano, está prevista a conclusão da nova ponte, uma obra importante para a melhoria da mobilidade urbana e para a interligação de importantes cidades turísticas sulbaianas. A zona sul de Ilhéus está ganhando o Projeto de Urbanização Orla Sul. A cidade ganhou a nova unidade o Sesi/Senai. O Hospital Regional será transformado no Hospital Municipal Materno-Infantil, com UTI-Neonatal. A Vila Gastronômica do Banco da Vitória vai, finalmente, sair do papel, após outros governos abandonarem a ideia. A duplicação da rodovia Ilhéus-Itabuna em breve será iniciada. O Projeto Estrada do Chocolate, já mistura a nossa história do campo com a alternativa econômica do chocolate de origem. Iniciativas privadas se interessam em se instalar na cidade, como é o caso, por exemplo, do grupo Pão de Açúcar, com o Hipermercado Assaí. O setor imobiliário avança firmemente. Empresários estrangeiros voltaram a ter um olhar investidor sobre a cidade, caso dos chineses que estudam possibilidades e negócio como a implantação da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) e o Porto Sul com a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol).

“São apenas dez meses de gestão e já avançamos muito. A autoestima da cidade é outra. Claro que ainda há muito a se fazer, principalmente em setores essenciais como saúde e educação. Nós vamos fazer, asseguro”, diz o prefeito, apresentando que o reflexo de todas estas principais iniciativas, privadas e públicas, podem ser confirmadas no relatório do Caged que aponta que os setores que mais contribuíram para esta vertente positiva de mais ilheenses no mercado formal de trabalho, foram os de serviços, comércio e construção civil.

Fonte: Secom Ilhéus