Nessa sexta-feira (10), a Diretoria do Hospital de Ilhéus emitiu uma nota pública para esclarecer a atual situação contratual com a UNIMED. Nota da Direção do Hospital de Ilhéus O Hospital de Ilhéus, ao longo de toda sua história sempre cumpriu seus compromissos junto a seus fornecedores, colaboradores, parceiros e, especialmente, em relação a seus clientes, de maneira respeitosa. Nos últimos meses o Hospital tentou, por diversas vezes, estabelecer negociações com a UNIMED a fim de regularizar nossa situação contratual, renovando nosso acordo e estabelecendo suas premissas e condições. Por razões alheias à nossa vontade, as negociações não avançaram. Infelizmente, devido a reiterados descumprimentos de obrigações contratuais por parte da UNIMED, o equilíbrio econômico-financeiro da relação atingiu seu limite, fazendo com que o Hospital de Ilhéus suspendesse, temporariamente, a assistência aos segurados do referido plano. Cumpre esclarecer que, em nenhum momento, o Hospital solicitou seu descredenciamento junto à operadora UNIMED. Ao contrário, esperamos que a situação contratual seja resolvida o mais breve possível a fim de que o atendimento a nossos clientes UNIMED possa ser retomados normalmente. Sempre primando em ofertar a nossos clientes os melhores benefícios, nos colocamos à disposição de todos para quaisquer esclarecimentos.