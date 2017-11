Nenhum apostador as seis dezenas do concurso 1.989 da Mega-Sena e o prêmio acumulou para R$ 50 milhões. O sorteio aconteceu neste sábado (18), em Amparo (SP), no qual foram sorteados os números 15-22-30-32-40-58. Por outro lado, a quina teve 47 apostas vencedoras, cada uma levando R$ 56.106,95. Outras 3.280 apostas levaram na quadra, cada uma valendo R$ 1.148,53. O próximo concurso da Mega-Sena ocorrerá na quarta-feira (22).