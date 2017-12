Mutirão de Cirurgias fará retriagem em janeiro

No dia 4 de janeiro será realizada a retriagem do Mutirão de Cirurgias na região de Ilhéus. Os moradores que não conseguiram realizar a marcação terão uma nova oportunidade de agendar cirurgias de hérnias (umbilical, inguinal, epigástrica) histerectomia e colecistectomia.a

As consultas pré-operatórias serão realizadas na Praça Soares Lopes, ao lado da Igreja Catedral, em Ilhéus. O paciente deve levar RG, CPF, cartão do SUS, comprovante de residência e todos os exames de sangue (uréia, creatinina,TP, TTPA, glicemia em jejum e hemograma). As mulheres que farão histerectomia devem levar também o preventivo.

A idade para atendimento no Mutirão é de 14 a 65 anos e pessoas que possuem mais de um fator de risco ou patologias como: diabetes, hipertensão ou obesidade são encaminhadas para realizar a cirurgia em outras unidades especializadas. Saiba mais em mutiraodecirurgias.saude.ba.gov.br