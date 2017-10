Música clássica e MPB ganham o palco do Teatro Municipal de Ilhéus, dias 26 e 27

Diante de uma programação plural para todo o mês de outubro, com espetáculos teatrais, show musical, eventos culturais e apresentações de talentos, voltada para o público adulto e infantil, o Teatro Municipal de Ilhéus vai receber no dia 26, às 19hs, o espetáculo “Clássicos Eternos”, do Conservatório Musical Schumman. A programação se inicia já nesta quinta-feira (19) e segue até o dia 28, contando inclusive com show do renomado e querido músico clássico da MPB Ilheense, Herval Lemos e convidados, no dia 27. Confira a programação completa:

Quinta-feira (19), a partir das 18 horas, estudantes do Colégio São Jorge apresentam “Show de talentos”. Já nos dias 20 e 21, às 8 horas, a secretaria municipal de Educação (Seduc) promove no foyer do teatro o movimento “Ilhéus sem violência é bem melhor”.

Neste sábado (21), a partir das 15h30min, o público infantil terá a oportunidade assistir ao espetáculo “Masha e o urso”. Também no mesmo dia, às 20h30min, será apresentada a peça teatral “Mulheres solteiras procuram” que ficará em cartaz até domingo (22), sempre às 20 horas.

Para o dia 24, a partir das 18 horas, o show musical Crer&Ser, enquanto no dia 26, às 19 horas, acontece o espetáculo clássicos eternos, com a participação de integrantes do Conservatório Musical Schumann.

No dia 27, às 20 horas, será a vez do cantor versátil Herval Lemos receber um grupo de convidados para apresentar um repertório do MPB. E no dia 28, a partir das 17 horas, a criançada irá assistir o musical “Moana”.

* Com informações da SECOM de Ilhéus