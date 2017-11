Movimento promove meditação coletiva neste domingo (12), na Avenida Soares Lopes

Pessoas que buscam harmonia por meio da conexão com o seu interior já podem se preparar para participar da meditação coletiva no próximo dia 12. O encontro terá início às 10h e será ao lado da Tenda Teatro Popular de Ilhéus, na Avenida Soares Lopes. A iniciativa é do movimento “MeditAr Livre”, criado um por grupo de terapeutas que buscam reunir, em Ilhéus, sempre no segundo domingo do mês, interessados na prática. No dia evento, os presentes também poderão participar de Danças Circulares, Yoga, Reiki Xamânico e Tai Chi. A organização sugere que os participantes vistam blusa branca e levem canga ou esteira, água para consumo próprio e alimentos leves para um lanche colaborativo. O movimento visa estimular a prática da meditação, permitindo que a população conheça os benefícios – melhoria da concentração, ampliação da capacidade de memória, diminuição da ansiedade, dentre outros – além de mostrar que pode ser praticada em qualquer lugar. A participação é livre e o convite estende-se a todos, sobretudo, aos que nunca praticaram a meditação ou nenhuma das atividades oferecidas. Serviço: Meditação Coletiva Realização: Movimento MeditAr Livre Data: Domingo, 12 de novembro Horário: 10h Local: Ao lado da Tenda Teatro Popular de Ilhéus, na Avenida Soares Lopes, centro Gratuito