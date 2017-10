Moro dá 48 horas para Lula entregar recibos de aluguéis de imóvel

O juiz federal Sérgio Moro determinou que os advogados de defesa do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva têm o prazo de 48 horas para entregar os recibos originais de pagamentos dos aluguéis do apartamento investigado na Operação Lava Jato. O imóvel está localizado ao lado do apartamento de Lula em São Bernardo do Campo (SP), segundo o G1. A defesa solicitou que a entrega dos recibos fosse feita em uma audiência formal com a presença de um perito.

“Os recibos deverão ser entregues na Secretaria deste Juízo e que os acautelará para submetê-los a perícia caso seja de fato deferida.”, determinou o juiz. O Ministério Público Federal (MPF) acusa o político de receber propina da empreiteira Odebrecht, por contratos entre a empresa e a Petrobras e contesta a originalidade de 26 dos 31 recibos entregues previamente pela defesa. Para eles, os recibos são “ideologicamente falsos”.

Fonte: Notícias Ao Minuto