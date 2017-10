Mobilização e boa vontade: iniciativa dos clubes de Lions à serviço da comunidade, em Ilhéus

Por Anna de Oliveira

Uma iniciativa fomentada por pessoas de boa vontade interceptou a paisagem da Catedral de São Sebastião, em Ilhéus, interferindo de forma positiva na vida das pessoas atendidas. No dia internacional do Lios, os três clubes de serviço de Ilhéus, realizaram uma importante ação, com o 8º mutirão nacional na saúde, nesta última terça-feira.

Em parceria com a Cenoe, a Prefeitura Municipal de Ilhéus, da Secretaria de Saúde e a Escola de Formação Técnica de Ilhéus, os clubes leoninos do Pontal, Centro e Norte, ofereceram à comunidade vacinação e exames para detecção e prevenção de doenças, como o teste de acuidade visual, aferição de glicemia e pressão arterial, vacinação contra febre amarela, vacinação contra gripe para o idoso, dentre outros.

De acordo com o secretário leonino José Carlos Tavares, o principal objetivo é detectar sinais de doenças de forma precoce, para prevenção, e, caso necessário, realizar-se a busca do encaminhamento médico.

Atualmente os clubes de Lions de Ilhéus contam como presidentes os leoninos José Vital Dourado, do clube centro, Gilda Porto Carmo, do clube Pontal, e Gicélia Reis Silva, do Clube Norte.

Que mais iniciativas como essa possam ser realizadas nos municípios sul baianos, oferecendo à comunidade serviços que favoreçam o acesso à saúde e à uma vida digna.