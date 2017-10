Ministro do Planejamento discutirá Orçamento para 2018

A Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) recebe nesta quarta-feira (11) o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira. Ele vai falar sobre o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2018 (PLN 20/2017), enviada pelo Executivo ao Congresso em agosto.

A proposta traz a meta de resultado primário com deficit de R$ 129 bilhões, previsão já alterada pelo próprio governo para R$ 159 bilhões. O documento ainda prevê um crescimento de 2% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2018 e de 2,5% em 2019.

Ainda de acordo com a projeção do governo, o ano de 2017 terminará com inflação de 3,7% e taxa Selic por volta de 10%. Para o final de 2018, a inflação prevista é de 4,2% e a Selic de 8%.

A audiência será realizada a partir das 10h, no plenário 2 do Anexo 2 da Câmara dos Deputados.

Fonte: Agência Senado