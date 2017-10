Marão vai à Paris e Nazal assume a chefia do executivo municipal por 15 dias

O vice-prefeito de Ilhéus, José Nazal Pacheco Soub, assumiu temporariamente a função de prefeito do município pelo prazo de 15 dias. A transmissão de cargo ocorreu no final da tarde de ontem (25), no Centro Administrativo da Conquista, durante reunião de secretariado. Mário Alexandre Sousa se afasta do cargo para uma viagem à França, onde representará o município no Salon du Chocolat Paris.

O evento acontece no Paris Expo Porte de Versailles, de hoje ao dia 1º de novembro. Com mais de 500 participantes de 60 países, incluindo 200 chefs e chefs de pastelaria, o Salon du Chocolat é o evento obrigatório do mundo para todos os amantes do chocolate. É também a maior oferta de chocolates dos 5 continentes, com a presença de países produtores de cacau, tudo em 20.000m2 de show room para jovens e idosos.

Entre os produtos que estarão expostos no evento, estará o chocolate de origem produzido no município de Ilhéus. Expositores locais também estarão participando do evento. “A experiência em Paris é importante para a evolução do Festival Internacional do Chocolate de Ilhéus. Estar participando, vivenciando o clima de um dos maiores eventos gourmet do mundo é, também, estar conhecendo novas expertises que podem valorizar o nosso evento e o nosso produto que a cada dia ganha prestígio no cenário internacional”, afirmou o prefeito licenciado.

Ao transmitir o cargo a José Nazal, Mário Alexandre disse estar convicto de que o município estará em boas mãos, sendo comandado por “uma pessoa que também ama esta terra e tomará as decisões no sentido de melhorar a história da nossa cidade e de nossa gente”. O ato de transmissão de cargo contou com as presenças do presidente da Câmara, Vereador Lukas Paiva, e da deputada estadual, Ângela Sousa.