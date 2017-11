Makalé comemora 45 anos de carreira com exposição na Galeria do Teatro

“Cores e brincadeiras, celebrando 45 anos de pintura” é a exposição que marca os 45 anos de carreira do artista plástico Carlos Alberto Alves de Moura, o Makalé. A vernissage será aberta nesta sexta-feira (17), a partir das 19 horas, na Galeria do Teatro. Além de telas já expostas em outras ocasiões, a exposição traz vários trabalhos inéditos que abordam o cotidiano e também antigas brincadeiras infantis populares. A exposição fica aberta ao público até o dia 30 deste mês.

Natural de Recife (PE), Carlos Makalé é radicado em Ilhéus. Começou sua jornada nas artes plásticas na década de 60, quando ingressou na Escola Federal de Pernambuco. Estudou as oficinas de desenho, pintura, escultura, modelagem, tipografia, encadernação e na mesma década participou de edições do Salão dos Novos no Museu de Arte Contemporânea, em Olinda. Na década de 70 ingressou no curso de desenho e pintura da Escola de Belas Artes, da Universidade Federal de Pernambuco e nos cursos de pintura, desenho e escultura na Escola Técnica Professor Agamenon Magalhães, em Recife. Também fez cursos de desenho e decoração, na Escola Técnica Federal de Pernambuco e participou da decoração de carnaval de vários clubes com a equipe do Professor Walfrido Freire.

O artista plástico atuou no departamento de artes do Jornal da Bahia, onde escreveu coluna de moda e ministrou curso de desenho artístico e publicitário no Instituto de Organização Nacional do Trabalho (Idort). Realizou mostras no Instituto Cultural Brasil Alemanha, no Salão de Humor de Salvador, e nas galerias Fandango (Olinda) e Bernardo Destrain. Seus trabalhos foram expostos no Clube Social de Ilhéus, na coletiva Artistas da Região do Cacau e no Museu do Cacau. Por vários anos foi um dos responsáveis pela decoração do carnaval de rua de Ilhéus.

Aposentado como desenhista técnico pela Prefeitura de Ilhéus, Carlos Makalé ministrou curso de pintura e desenho na Universidade de Santa Cruz (Uesc), promovido pelo Projeto Tosta Filho; ministrou curso de desenho e pintura pela Fundação Cultural de Ilhéus e curso de desenho e pintura organizado pelo Sesi/Ilhéus. Foi coordenador do curso de desenho e pintura da Sociedade Arte e Cultura de Ilhéus (Saci) e seus últimos trabalhos foram expostos na galeria da antiga sede do Teatro Popular de Ilhéus.

Fonte: Secom