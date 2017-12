LAZZO MATUMBI VAI SE APRESENTAR EM ILHÉUS

Uma das atrações musicais, que estará presente na 5ª Feira do Livro da UESC, é o cantor e compositor Lazzo Matumbi e banda. Nascido em Salvador, Lazzo tornou-se referência na música baiana. Traçou sua trajetória musical com poesia e lirismo, que se fundem para surgir um estilo próprio.

Dono de uma voz marcante e inconfundível, influenciado pelos tambores do candomblé de Mãe Menininha do Gantois e pelos sambas de roda, Lazzo Matumbi se tornou o puxador do mais importante bloco afro da Bahia, o Ilê Aiyê na década de 90, e a convite de Jimmy Cliff, realizou a abertura de mais de 50 shows do cantor jamaicano, por várias partes do mundo.

Na 5ª Feira do Livro, Lazzo irá apresentar um espetáculo diferente. Trata-se do projeto ”O Violão e a palavra”, idealizado e criado pela Fundação Pedro Calmon, através da Diretoria do Livro e da Leitura. O intuito é fortalecer o diálogo da literatura e poesia com a música, reunindo pessoas que gostam de um papo divertido e animado, tendo a relação da palavra com a música como tema, promovendo um encontro de arte e cultura para os amantes de literatura, leitura e música. A atividade tem se tornado ponto crucial das intervenções da Fundação Pedro Calmon em feiras e festas literárias em toda a Bahia.

A apresentação será dia 06 de Dezembro às 19 horas no Teatro Municipal de Ilhéus, e a entrada é totalmente GRATUITA.

Para saber mais sobre a programação da 5ª Feira do Livro da UESC, basta acessar o blog, onde a programação completa já está disponível https://doity.com.br/5-feira-universitaria-do-livro-da-uesc . As novidades você acompanhada na página da Editus no Facebook @editoradauesc e no instagram @editus.uesc. Outras informações também podem ser obtidas pelo telefone (73) 3680-5674 ou pelo e-mail editus.midia@uesc.br.