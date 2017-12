Jornal de economia e negócios do RS destaca Ilhéus como um dos principais destinos desta alta estação

Um dos principais veículos de comunicação do Rio Grande do Sul, o Jornal do Comércio, voltado para assuntos de economia e negócios, produziu extensa matéria sobre o turismo nacional e destacou Ilhéus, no sul da Bahia, como uma das opções mais procuradas da Bahia, neste verão.

A matéria destaca que o trade turístico brasileiro – principalmente aquele inserido em destinos com praia – se prepara para receber um maior número de visitantes em relação ao início de 2017. Juntos, estes viajantes devem movimentar mais de R$ 100 bilhões no setor somente durante o verão. A estimativa é do Ministério do Turismo (MTur), em estudo que aponta que até fevereiro de 2018 os brasileiros deverão realizar 74,13 milhões de viagens.

A matéria assegura que Ilhéus vem se tornando um destino destaque na preferência dos brasileiros principalmente neste verão. Com praias paradisíacas, que dividem espaço com mangues e coqueirais. “Em Ilhéus há opções tanto para surfistas como para quem busca águas tranquilas”, destacou.

A matéria revela ainda que a opção por Ilhéus deve-se, sobretudo, pelo leque de opções que o turismo oferece. Além das praias, a cidade tem história, alicerçada, principalmente, na obra do escritor Jorge Amado. “Para quem prefere contemplar também o lado histórico, o destino é uma ótima opção. Lá está o Bar do Vesúvio, fundado há mais de 100 anos, e um dos pontos turísticos mais famosos da cidade (frequentado por Gabriela e o personagem Nacib, no romance Gabriela, Cravo e Canela, de Jorge Amado”, cita o jornal.

Com quase 100 quilômetros de praias paradisíacas, Ilhéus é um das maiores extensões do litoral brasileiro. De acordo com a matéria, além de Ilhéus, segundo levantamento na rede de lojas da CVC, composta por mais de 1.2 mil unidades, entre os destinos mais procurados para o verão de 2018 até o momento está também Jericoacoara (ao invés de Fortaleza), no Ceará.

Pelo ar, novos avanços – Outra notícia de destaque do final de semana vem da companhia aérea Latam, que anunciou nesta sexta-feira que vai passar a operar em março de 2018 seis novas rotas no Brasil voltadas a ampliar a interligação de seus dois hubs no país, em Brasília e Guarulhos (SP).

Segundo a Latam, as novas operações ampliam em 17 por cento o volume de suas operações em Guarulhos, seu hub internacional, e em 7 por cento em Brasília, hub nacional da empresa. Os novos voos envolvem os destinos Londrina (PR), Imperatriz (MA), Porto Velho, São José do Rio Preto (SP), Ilhéus e Aracaju.