Já está em funcionamento a UTI Pediátrica do H. Manoel Novaes, em Itabuna

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica do Hospital Manoel Novaes, em Itabuna, já está funcionando, voltada para crianças de até 14 anos necessitando de cuidados intensivos.

Com 10 leitos, sendo 7 SUS e 3 convênio, a UTI Pediátrica é um antigo sonho da comunidade, hoje coordenada pela médica Maristela Souza. Um café da manhã para funcionários marcou a abertura do serviço, que já conta com 4 pacientes internados. O fluxo de atendimento ocorrerá via emergência pediátrica ou regulação de paciente a partir de outros serviços, o que será definido sempre a partir da autorização de vaga.

Referência para atendimento geral e cirúrgica, a UTI Pediátrica do HMN atenderá aos casos de cardiopediatria e neuropediatria somente para fins de estabilização de paciente e aguardo de vaga em outras unidades.

A abertura do serviço somente foi possível a partir de uma série de parcerias, partindo da Santa Casa e toda equipe de médicos, funcionários e gestores, ao GACC Sul Bahia e Instituto Ronald McDonalds e o Governo do Estado.

“Para a Santa Casa de Itabuna abertura de um novo serviço de alta complexidade e extremante estratégico como a UTI Pediátrica simboliza bem esta instituição centenária que desafia o tempo se modernizando e crescendo apesar de toda dificuldade que envolve os hospitais filantrópicos no interior”, declarou o provedor Eric Ettinger.

Fonte: A Região e Blog do Thame