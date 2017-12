Itacareense conquista o título de campeão baiano de stand-up

O itacareense David Nascimento de Leão, de 17 anos, foi o vencedor da 7ª e última etapa do Campeonato Baiano de Stand Up Paddle 2017, na categoria Race 12’6 Profissional Masculino. A etapa final do circuito foi realizada neste domingo (03), no Yacht Clube da Bahia, na Praia do Porto da Barra, em Salvador, contando com a participação de mais de 150 atletas de diversas cidades da Bahia.

Com o resultado David Leão sagrou-se campeão baiano 2017 da categoria Race 12’6 Profissional Masculino. O itacareense venceu cinco das sete provas disputadas e realizadas no circuito, somando mais uma terceira colocação na primeira etapa e um segundo lugar na quarta etapa. Em segundo lugar no circuito ficou o atleta Robson Sapucaia. David Leão contou com o apoio da Prefeitura de Itacaré e de empresários locais.