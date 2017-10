Itacaré recebe 3ª edição do Projeto Arte na Passarela neste sábado (21)

Itacaré recebe neste sábado, 21, a 3ª edição do projeto Arte na Passarela, a partir das 17 horas, na Passarela da Vila, na rua Lodônio Almeida. Exposições de obras de arte como pintura, escultura, artesanato, tapeçaria e fotografia, exibição de curtametragens e apresentações circenses, musicais, capoeira e recitações poéticas, serão realizadas no local. Uma das atrações convidadas nesta edição é o muralista paulistano Leasap, que vai pintar ao vivo uma obra inédita, enquanto conversa com crianças e jovens sobre sua técnica e os desafios da arte urbana.

Durante o evento, haverá a participação de quase 20 artistas plásticos moradores de Itacaré, que apresentam suas obras em diversos suportes. E também tem a apresentação da manifestação folclórica A Volta da Jiboia, presente na cidade há mais de 60 anos, que abre o evento. O Arte na Passarela foi idealizado como um sarau artístico democrático, que reúne, em todo 3º sábado de cada mês, artistas da região a fim de dinamizar a vida cultural e econômica de um dos pontos centrais de Itacaré. O acesso é gratuito e aberto a todos os turistas e moradores da cidade. O projeto conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Itacaré, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Cultura, além dos diversos empresários que atuam no local. Para conhecer a programação completa, curta a página do Facebook (https://www.facebook.com/artenapassarela/) e seguir o perfil do Instagram (@artenapassarela). De acordo com os idealidadres, o Arte na Passarela é desenvolvido para apoiar que as experiências ampliem horizontes e também para promover novas vocações, que podem até se converter em profissão ou se manter como hobbies. O Arte na Passarela reforça o calendário de eventos da cidade e ocupa um importante ponto turístico: a Rua Lodônio Almeida, popularmente conhecida como Passarela da Vila, calçadão onde se concentram restaurantes, bares, cafés, pousadas e mais. A constituição espacial e arquitetônica da rua favorece o modelo de exposição de obras de arte (pintura, artesanato, escultura) conectada a apresentações de música, teatro, dança, literatura, poesia e outras linguagens artísticas. Fonte: Itacaré Urgente