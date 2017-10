Itacaré: Começam no sábado as disputas da 6ª Etapa do Campeonato Baiano de Stand Up Paddle 2017

Itacaré vai sediar, no período de 18 a 21 de outubro a 6ª Etapa do Campeonato Baiano de Stand Up Paddle 2017, um evento que acontecerá na Praia da Concha e vai reunir cerca de 150 atletas de toda a Bahia, disputando as categorias Kids, Júnior, Fun Race, Race Amador, Race Pro 12 e 14 e Paddle Board. A realização é da ABASUP e Eco Trip Viagens e Turismo, com o apoio da Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria de Esportes e vários empresários locais.

O objetivo do evento é fomentar e difundir o esporte Stand Up Paddle, uma modalidade aquática que mais cresce no mundo, propiciando a interação dos atletas com a comunidade local, desenvolvendo o esporte e novos atletas, destacando as belezas naturais de Itacaré e estimulando o turismo, bem como o mercado de eventos esportivos na cidade. O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, ressaltou que o Stand Up já vem se tornando uma referência na cidade, com atletas que já são destaque a nível nacional, daí a importância do município sediar esse evento para despertar novos talentos e possibilitar o intercâmbio dos atletas locais com praticantes do esporte de outros municípios e estados brasileiros.

As disputas começam no sábado às 8 horas da manhã, na Praia da Concha, com a abertura da arena. Às 10 horas da manhã acontecem as largadas das categorias Kids e Júnior. Às 11 horas será a vez das largadas das categorias Fun Race e Race Amador. Às 13 horas disputam as categorias Rece Pro 12’6, Race 14’ e Poddle Board. O fechamento da arena será às 15 horas, seguindo com a premiação e uma grande festa para os atletas e amantes do esporte.

A competição tende se tornar a principal prova de Stand Up Paddle do interior da Bahia, entrando definitivamente no calendário do campeonato estadual e do calendário de eventos de Itacaré, promovendo os atrativos turísticos da região, estimulando a pratica de atividades esportivas ao ar livre, e a formação de uma nova geração de atletas. Em 2017, na sua segunda edição, a competição chega com novo nome e uma marca mais moderna a fim de ganhar capilaridade e fortalecer o branding da prova e da cidade sede. A partir de agora a prova se chamará Itacaré Paddle Race.

Fonte: Assecom Itacaré