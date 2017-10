Itabuna será a primeira cidade com serviços judiciários integrados

O Sistema de Cartórios Integrados será inaugurado hoje (4) pela presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, a desembargadora Maria do Socorro Barreto, em Itabuna, primeira cidade do sul do Estado a contar com os serviços judiciários integrados.

As 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas Cíveis, Comerciais, Relações de Consumo, Registros Públicos e Acidente de Trabalho na Comarca, são integrados pelo TJ-BA. O Tribunal de Justiça não informou o horário da inauguração da nova unidade, que visa à celeridade dos processos.

Itabuna é a segunda comarca na Bahia a contar com a integração entre as varas judiciais. A primeira contemplada foi a Comarca de Salvador, onde desde agosto do ano passado funcionam cinco cartórios integrados. A unidade de Itabuna contará com diretor administrativo; diretor de atendimento; diretor de movimentação; diretor de expedição; e diretor de controle de acervo.

ILHÉUS



Nesta terça-feira (3), a presidente do TJ-BA acompanhou em Ilhéus o trabalho de juízes e servidores que estão atuando na Semana de Sentenças e Baixas Processuais, que tem o objetivo de reduzir a taxa de congestionamento de processos. O procedimento está sendo realizado em todas as comarcadas da Bahia. A desembargadora também visitou o terreno onde o Tribunal de Justiça pretende construir o novo fórum de Ilhéus.

*Com informações do Pimenta na Muqueca