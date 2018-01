Inscrições abertas para oficinas culturais gratuitas, em Ilhéus

Com o objetivo de atualizar profissionais do município e da região que desejam desenvolver seu potencial, a Secretaria de Cultura de Ilhéus realiza em janeiro e em fevereiro diversas oficinas. As ações são voltadas para teatro, iluminação cênica, arte em papel, dança afro, rap e elaboração de projetos culturais. A inscrição é gratuita e pode ser feita na sede da secretaria, situada na Rua Jorge Amado, 21, centro, de 2 a 12 deste mês, das 12 às 18 horas.

De acordo com o secretário municipal de Cultura, Pawlo Cidade, a proposta é realizar a oficina de arte em papel coordenada pelo artista plástico e artesão Joferson Ferreira, de 15 a 19 deste mês, pela manhã, destinada a jovens e crianças a partir dos 10 anos. Outra ação é a oficina de teatro experimental com aulas voltadas para adultos que será realizada de 15 a 17, a partir das 19 horas, sempre aos sábados.

Outro projeto a ser desenvolvido pela Secretaria de Cultura é a oficina de dança afro acontece de 17 a 19 deste mês, no período da manhã, sob a coordenação do grupo Batuka Gêge, no foyer do Teatro Municipal de Ilhéus. “Também iremos desenvolver a oficina de teatro infantil, nos dias 17, 18 e 19 deste mês, sempre a partir das 10 horas, voltada para crianças e pré-adolescentes, no Teatro Municipal”, lembrou.