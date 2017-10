Inscrições abertas para a seletiva SuperModel em Ilhéus

No dia 12 de novembro, acontecerá em Ilhéus a seletiva regional do concurso de modelos SuperModel, da Ford Models, uma das melhores agências de modelos do Brasil, na Rua Rotary, nº 270, Cidade Nova, no salão New Hair Spa, às 10h. As inscrições do concurso estão abertas e podem ser feitas pelo site www.fordsupermodel.com.br.

Para participar do concurso, o candidato precisa ter: meninas a partir de 14 anos e altura mínima de 1,72m e meninos a partir 16 anos e altura mínima de 1,82m. Basta preencher a ficha de inscrição e anexar a foto.

A vencedora da final nacional receberá um contrato de trabalho com a Ford Models Brasil no valor de R$ 200.000,00, pelo período de quatro anos. O vencedor masculino terá garantia de agenciamento com a Ford Models nos Estados Unidos.

Sobre a agência – A Ford Models foi fundada em 1946 por Eileen e Jerry Ford nos Estados Unidos. Com seu pulso firme e fascínio por descobrir novos talentos, Eileen transformou sua empresa na maior do mundo na área nos anos 70, contribuindo para o surgimento de uma indústria milionária. Ela lançou alguns dos maiores nomes da moda, como Naomi Campbell, Lauren Hutton, Christie Brinkley, Brooke Shields, Kim Basinger e Christy Turlington.

Estabelecida no Brasil em 1990, e dirigida desde 1995 pelos empresários Denise Céspedes e Decio Ribeiro, tem sede em São Paulo e escritórios no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Florianópolis.

O concurso promovido pela Ford Models se consolidou como uma das principais portas de entrada para o mercado nacional e internacional de moda. Adriana Lima, Mariana Weickert, Camila Queiroz, Max Motta, Rafael Lazzini, Evandro Soldati entre outros nomes foram revelados através do Supermodel.

Contato para Informação: Scouter- Sônia Andrade- Realizadora da seletiva (73) 999644507 Vivo- Whats App.

Fonte: Ascom FordModels