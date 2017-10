“Insanidade é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes”, afirma gerente do SEBRAE

Por Anna de Oliveira – Folha da Praia Online

Na manhã de hoje (27), a unidade do SEBRAE Ilhéus realizou um café da manhã e uma palestra sobre gestão de resultados, ministrada pela gerente regional Claudiana Figueiredo, no Hotel Aldeia da Praia. Trinta empresários estiveram presentes na palestra, que teve como objetivo planejar o ano de 2018 e abordar soluções que impactem os negócios para o próximo ano.

Durante a palestra, a gerente Claudiana trouxe questões muito interessantes e pertinentes para a classe empresária, sobretudo para aqueles que desejam ampliar a visão, avaliar a gestão empresarial e seus desdobramentos para obter os resultados esperados. “Os gurus da administração informam que não é apenas o jeito errado de agir que faz com que as empresas quebrem, é também fazer do jeito que acha certo por muito tempo”, explica a gerente SEBRAE. Ela informa que é preciso ter no horizonte os resultados que se quer alcançar, o elo principal do negócio.

“Vivemos uma nova era, formada por um cenário de mudanças dos novos negócios, como aqueles voltados para plataformas, soluções digitais e novas tecnologias. Não adianta acharmos que vamos impedir esse processo, isso não vai acontecer. Por exemplo: o Uber. As novas tecnologias chegaram e esse é o cenário”, destaca a gerente Claudiana. Ela questiona o empresariado sobre a necessidade de conhecer quais são as tendências que estão impactando o seguimento, como exemplo, além da loja física, o varejo está no e-commerce e redes sociais.

Outros pontos sinalizados foi a questão da capacidade de produzir e gerar resultados; perceber que a concorrência vem também de outros ramos; gerenciar o que é possível medir,; além da necessidade de cuidar das pessoas. “Se você quer ser o melhor, você tem que ter a melhores pessoas, olhando para elas, diante do que elas entregam para você”, ou seja, proporcionalmente à produtividade.

A capacidade de mensurar a meta, definir o plano de ação, executar o que foi planejado, monitorar e medir são as etapas inerentes para que qualquer iniciativa empresária possa acontecer. Ademais, “insanidade é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Tem que medir para tomar a decisão de reverter a situação. Se continuar a fazer o que sempre fez, vai ter os mesmos resultados”.