1,3 milhões superfaturados no Terminal Pesqueiro de Ilhéus, aponta CGU; Bahia Pesca se defende

O estudo do órgão de controle, é feito para verificar se estes terminais foram construídos ou reformados de acordo com as exigências legais, especificações técnicas e sanitárias, bem como se auxiliam no desenvolvimento da pesca.

O estudo do órgão de controle, é feito para verificar se estes terminais foram construídos ou reformados de acordo com as exigências legais, especificações técnicas e sanitárias, bem como se auxiliam no desenvolvimento da pesca.

O estudo do órgão de controle, é feito para verificar se estes terminais foram construídos ou reformados de acordo com as exigências legais, especificações técnicas e sanitárias, bem como se auxiliam no desenvolvimento da pesca.