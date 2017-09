Voo charter semanal São Paulo-Ilhéus começa a partir de dezembro

A participação de Ilhéus na maior feira de turismo do país, a 45ª ABAV Expo Internacional de Turismo, que acontece até hoje (29) em São Paulo, estabeleceu acordo que garantiu novo voo charter semanal partindo de São Paulo (Congonhas) para Ilheús, a partir de 09 de dezembro.

O acordo foi selado com empresários do segmento, o prefeito Mário Alexandre, o secretário municipal de Turismo e Esportes (Setur), Roberto Lobão, o secretário de Turismo da Bahia José Alves e o empresário Rafael Espírito Santo, presidente da Associação de Turismo de Ilhéus (ATIL).

A ABAV Expo Internacional de Turismo e Encontro Comercial Braztoa, que acontece na Expo Center Norte, em São Paulo, é a maior feira de turismo da América Latina e concentra as maiores operadoras de turismo do mundo. Acontece de 27 a 29 de setembro e funciona também como um balcão de negócios onde destinos turísticos apresentam suas empresas de receptivos, atrativos, parques e potencialidade da sua rede hoteleira.

A Abav reúne cerca de três mil agências de viagens e operadoras que respondem pela movimentação de 80% das vendas do mercado de turismo. O prefeito Mário Alexandre Sousa e o secretário de Turismo do Município, Roberto Lobão, também acompanham apresentações promocionais do nosso destino turístico no estande da Bahiatursa.

A secretaria municipal de Turismo também está participando de rodadas de negócios no estande baiano. Estão sendo apresentados vídeos criados pela Setur, com informações históricas e culturais, infraestrutura, atrativos turísticos, produção de chocolate de origem, praias, e distribuição de folheteria.

A apresentação do Destino Ilhéus foi conduzida pelo secretário Roberto Lobão e pelo prefeito Mário Alexandre e inclui também os diferenciais turísticos locais, Programa de Qualificação do Trade e projetos desenvolvidos pela Setur e outros em parceria com a Secretaria de Turismo da Bahia, a exemplo da Estrada do Cacau e do Chocolate. “Nossa finalidade é promover o aumento do fluxo de turistas para Ilhéus através das vendas das operadoras”, admite o secretário.

