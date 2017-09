Projeto da Defensoria Pública da União sobre seguridade social acontece em Ilhéus dias 5 e 6

Em parceria com a prefeitura de Ilhéus, através da secretaria de Desenvolvimento Social, o projeto itinerante da Defensoria Pública da União (DPU) – Defensoria para Todos – será realizado no munícipio, nas próximas quinta (05) e sexta-feira (06). Com o tema ”Defensoria Pública da União e sua atuação na perspectiva da seguridade social”, a ação consiste na prestação de palestras, orientações jurídicas e esclarecimentos à população quanto à atuação da DPU e matérias ligadas a área de atribuição.

Durante os dois dias, o projeto acontecerá em quatro momentos. No primeiro dia (05), será realizado no auditório da Justiça Federal (em frente ao Sac), Centro, das 08h às 11h, para os servidores do município e de órgão ligados à área (assistentes sociais, psicólogos e advogado), com finalidade de capacitar servidores e agentes públicos para se tornarem multiplicadores das informações.

No mesmo dia, à tarde, das 14 às 17h, o projeto acontecerá na zona norte, na Associação Beneficente dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar da Bahia/Ilhéus (Arbs), Rua Santa Luiza, S/N, bairro São Miguel, para a população em geral. O objetivo é de que a população tenha conhecimento e a defesa dos seus direitos, sobretudo na área federal.

Já na sexta – feira (06), das 08h às 11h, ainda no auditório da Justiça Federal, o público alvo serão os estudantes do 3º ano do ensino médio e do curso de serviço social, para o aprendizado necessário em temas como saúde, assistência e previdência social. E encerrando sua passagem pelo município, das 14h às 17h, o projeto será realizado na zona sul, no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Sul, situado na Rodovia Ilhéus – Buerarema, km 01, S/N, Nossa Senhora da Vitória, também para a população.

A secretária de Desenvolvimento Social, Soane Galvão, destaca que a realização do projeto no munícipio é muito importante, pois “os servidores que atuam nas áreas sociais, da saúde e jurídicas se tornam multiplicadores das informações, garantindo ainda mais os direitos dos usuários e fortalecendo a prestação dos serviços, além de auxiliar a população em geral a ter conhecimento dos seus direitos, principalmente na esfera federal”, finaliza.

Defensoria para todos – Lançado em março de 2016, o projeto Defensoria para Todos tem como objetivo a expansão dos serviços prestados pela Defensoria Pública da União, levando assistência jurídica, na esfera federal, a cidadãos de municípios brasileiros. As linhas de atuação do projeto estarão relacionadas em “Atendimento ao público” e “Educação em Direitos”. Em Ilhéus, a atuação será com “Educação em Direitos”, com atuação dos defensores federais André Ribeiro Porciúncula e Rosiris Oliveira da Costa Dias.

Fonte: Secom Ilhéus