Município de Ilhéus busca apoio na Federação Baiana de Futebol para o esporte amador e o time Colo Colo

O diretor de Esportes da Prefeitura de Ilhéus, Danillo Rabat, visitou a Federação Baiana de Futebol (FBF) e foi recebido pelo presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, e o vice, Ricardo de Lima. No encontro – que também contou com a presença a deputada estadual, Ângela Sousa – foram discutidos investimentos e o apoio da FBF ao futebol ilheense, bem como o cronograma das vistorias técnicas que serão realizadas no Estádio Mário Pessoa, maior equipamento esportivo de Ilhéus, que receberá competições da Série B do Campeonato Baiano de 2018.

A primeira visita será no próximo dia 21 de outubro, onde prepostos da Federação irão avaliar quesitos como segurança, instalações em geral (higiene, banheiros e vestiários), campo de jogo, iluminação e qualidade dos gramados. No dia 20 de janeiro de 2018, o Mário Pessoa será novamente vistoriado, e as possíveis recomendações apresentadas pela FBF devem ser atendidas até 30 de janeiro.

Na oportunidade, o presidente da FBF cedeu a deputada e ao diretor de Esportes de Ilhéus um manual contendo todas as adequações exigidas para a liberação dos estádios. Ângela Sousa e Danillo Rabat agradeceram a atenção da Federação com o município de Ilhéus, e pontuaram o empenho e boa vontade do prefeito Mário Alexandre em buscar alternativas de requalificar os espaços esportivos da cidade.

Fonte: Secom Ilhéus