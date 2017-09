Itacaré lança campanha de turismo na 45ª edição da ABAV em São Paulo

O município de Itacaré está participando, até esta sexta-feira, dia 29, da 45ª ABAV Expo Internacional de Turismo & 48º Encontro Comercial Braztoa, que acontece em São Paulo. “Viemos para apresentar a nova campanha promocional do turismo de Itacaré, visando impulsionar o verão e atrair ainda mais turistas para a alta temporada. Além da Secretaria de Turismo várias empresas de Itacaré estão aqui para garantir as vendas para o verão. Cada empresa traz seus pacotes e suas novidades”, afirma Júlio Oliveira, secretário Municipal de Turismo de Itacaré.

Segundo o prefeito Antônio de Anízio, apesar de o cenário econômico nacional, Itacaré espera um verão com bom fluxo turístico. “A nova imagem do turismo de Itacaré nos deixa esperançosos que a alta temporada possamos colher esses frutos que será a cidade cheia de turistas e visitantes, assegurou o Prefeito.

“Estamos aqui buscando essa interação com agentes e operadores visando colocar a nossa nova campanha #ITACARÉ – Compartilhe essa Experiência em suas prateleiras e portfólios”, disse Júlio Oliveira. A campanha conta com folder, vídeos, aplicativo, internet e redes sociais. A Prefeitura de Itacaré lançou a nova campanha no stand da Bahiatursa com a presença de empresários, operadores, do Ministro do Turismo, Marx Beltrão, presidente da EMBRATUR, Vinicius Lummertz, secretária Nacional de Qualificação, Teté Bezerra e o presidente nacional da ABAV, Edmar Bull.

A feira – A 45ª Abav reúne operadores de turismo, agentes de viagens, jornalistas especializados, autoridades e outros profissionais dos serviços complementares da indústria do turismo. Segundo dados da organizadora do evento, em 2016, a feira contou com 29.014 profissionais do turismo, 1.100 marcas expositoras, 911 profissionais de imprensa e 18 destinos internacionais.

Na Abav Expo estão presentes compradores e tomadores de decisão das principais agências de viagens dos mais variados segmentos, além de gestores de viagens corporativas, as mais importantes operadoras emissivas e receptivas e demais profissionais do setor. A presença maciça da mídia, nacional e internacional, garante uma visibilidade adicional para Itacaré, ultrapassando os limites físicos do pavilhão de exposição.