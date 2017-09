Conheça os mitos sobre a depilação

Existem diversos métodos para remoção dos pelos. Eles vão desde a tradicional lâmina de barbear até os lasers, todos variando quanto ao período entre uma sessão e outra, dor e tempo necessário para a depilação. A dermatologista Fernanda C. Pereira, explica o que é mito em relação aos efeitos da depilação para a saúde.

A DEPILAÇÃO COM LUZ PULSADA É DEFINITIVA.

MITO. A depilação com luz intensa pulsada (IPL) reduz drasticamente a quantidade de pelo, afina e reduz a velocidade de crescimento. São necessárias várias sessões de tratamento, com o número variando dependendo da tecnologia utilizada. A fotodepilação com IPL geralmente necessita de maior número de sessões e é considerada uma depilação prolongada, não definitiva. A destruição completa do pelo só ocorre se o mesmo for atingido com uma energia adequada numa fase específica de crescimento. No entanto, não é qualquer pelo que tem boa resposta ao tratamento.

DEPILAÇÃO COM LUZ PULSADA PODE CAUSAR CÂNCER DE PELE.

MITO. Não há qualquer evidência científica da indução de lesões malignas cutâneas com o uso de luz pulsada ou mesmo de laser para depilação.

O DEPILADOR ELÉTRICO ENCRAVA OS PELOS.

MITO. O uso correto do depilador elétrico não favorece o encravamento dos pelos. Para isso, deve-se prestar bastante atenção à direção do crescimento do pelo para que ele não seja fragmentado e sim arrancado na depilação. Assim, o aparelho deve ser movimentado na direção contrária ao crescimento do pelo, acompanhando o pelo.

O DEPILADOR ELÉTRICO É UM MÉTODO SEMPRE DOLORIDO.

MITO. O uso incorreto do produto é que pode causar maior desconforto. Mas, existem alguns procedimentos importantes que tornam o procedimento mais agradável, como a utilização do aparelho com os pelos curtos, ou logo após o banho.

NA DEPILAÇÃO COM A LÂMINA, OS PELOS PODEM ENGROSSAR.

MITO. Muitas pessoas acreditam que, com esse método, os pelos engrossam. Isso não é verdade. O pelo tem uma estrutura que se assemelha a um cone, sendo mais delgado na extremidade. Quando aparamos os pelo com uma lâmina ou com uma tesoura, cortamos a estrutura numa área de diâmetro maior do que da extremidade, daí a impressão que o pelo engrossa.

A DEPILAÇÃO COM CERA PODE CAUSAR FLACIDEZ E VARIZES.

MITO. Algumas pessoas não toleram a dor causada pela avulsão dos pelos. No entanto, essa avulsão não causa flacidez da pele nem desencadeia o surgimento de varizes. O que pode acontecer, em casos de peles mais sensíveis é o rompimento de alguns vasinhos, principalmente na face.