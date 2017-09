CDL de Ilhéus marca presença em curso de vitrine

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Ilhéus, Clóvis Júnior, participou do Curso de Vitrine com o instrutor Edivaldo Leão, que é designer e há 25 anos atua como decorador de interior, vitrinista, paisagista entre outras funções.

O curso, realizado no auditório da Biblioteca Pública Municipal, entre os dias 18 e 22 deste mês, trabalhou padrões nacional e internacional de vitrine, além de técnicas para customizar e aperfeiçoar ambientes. As tendências em produtos, materiais e temas também foram ensinadas. “Um curso como esse é uma oportunidade de aprendizado enorme para que a gente aplique nas lojas e consiga, por meio do embelezamento da vitrine, atrair clientes, encantá-los e, é claro, que isso acaba se convertendo em vendas. Como representante da CDL, entendo que os comerciantes e funcionários precisam inovar sempre e investir em conhecimento”, disse Clóvis Júnior.

Fonte: Ascom CDL