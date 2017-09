Escola de Ilhéus promove mostra sobre história do cacau

Na próxima sexta-feira (29), das 8 às 13 horas, a Escola Adventista de Ilhéus promoverá a I Mostra Cultural: do Cacaueiro ao Chocolate, contando a história do “fruto dourado” na região. Mais de 10 stands serão montados e cerca de 340 alunos vão transmitir informações, no contexto regional, sobre aspectos históricos, culturais, sociais e econômicos do cacau e seus produtos derivados.

Os alunos estão estudando a temática desde o início da 4ª unidade. Segundo a organização do evento, um dos objetivos é “fomentar o aprendizado e a valorização da cultura cacaueira regional e global”. Uma exposição para venda de artesanato e produtos alimentícios típicos também fará parte da Mostra, que contará com a participação da Ceplac e da fábrica Chocolate Caseiro Ilhéus.

A Escola Adventista de Ilhéus fica na avenida Antônio Carlos Magalhães, 519, bairro Malhado.

Fonte: Ascom