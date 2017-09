Plataformas digitais ajudam estudantes na preparação para o Enem

Muito além das redes sociais, a tecnologia pode ser uma grande aliada na preparação dos estudantes que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Plataformas digitais gratuitas dispõem de conteúdo de todas as disciplinas. O Governo do Estado, através da Secretaria de Educação (SEC), disponibiliza o Ambiente Educacional Web. Com conteúdo elaborado pelo Instituto Anísio Teixeira (IAT), a plataforma é de livre acesso e oferece preparação específica para o Enem.

“São mídias que têm uma abordagem interdisciplinar, que trata também dos temas transversais e são muito de acordo com o que é solicitado no Enem”, explica o coordenador da Rede Anísio Teixeira, Yuri Wanderley. Para o Enem 2017, há uma novidade: a Plataforma Anísio Teixeira (PAT), que reúne todas as mídias e tecnologias educacionais desenvolvidas pelo IAT em um único local. “Lá na PAT nós estamos apresentando algumas ações especiais, uma delas é o Mutirão para o Enem. Ao acessar a plataforma, há um blog, no qual estamos publicamos postagens interdisciplinares, já tentando mostrar para o estudante essa forma de abordagem que a prova tem”, completa.

Outra ferramenta parceira da SEC é o Módulo Edux, uma espécie de rede social da educação que oferece, gratuitamente, interação, aprendizado e oportunidades para alunos, professores, gestores e empresários. São 7 mil questões de todas as disciplinas. Mais de 280 escolas baianas já usam o recurso. O coordenador da plataforma, Antônio Marival, explica que o Edux oferece conteúdo de excelência, é uma rede social acadêmica e funciona como um game da vida real. “A gameficação dos processos produz interatividade, os alunos competem, eles são competitivos por excelência”, afirma o professor, que pretende criar um sistema de recompensa.