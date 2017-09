Ilhéus participa da Abav, maior feira de turismo do País

Ilhéus participa da Abav 2017, a mais importante feira de turismo brasileira, que começa hoje, 27, e vai até o dia 29, no Expo Center Norte, em São Paulo. A 45ª ABAV Expo internacional de Turismo & 48º Encontro Comercial Braztoa reúne cerca de três mil agências de viagens e operadoras que respondem pela movimentação de 80% das vendas do mercado de turismo. O prefeito Mário Alexandre Sousa e o secretário de Turismo do Município, Roberto Lobão, acompanharão as apresentações promocionais do nosso destino turístico no estande da Bahiatursa.

Lobão informa que nos dias 27 e 28, a secretaria de Turismo participa da rodada de negócios no estande baiano. Na oportunidade, haverá apresentação de vídeos criados pela Setur, com informações históricas e culturais, infraestrutura, atrativos turísticos, produção de chocolate de origem, praias, e distribuição de folheteria.

A apresentação do Destino Ilhéus será conduzida pelo secretário Roberto Lobão e incluirá também os diferenciais turísticos locais, Programa de Qualificação do Trade e projetos desenvolvidos pela Setur e outros em parceria com a Secretaria de Turismo da Bahia, a exemplo da Estrada do Cacau e do Chocolate. “Nossa finalidade é promover o aumento do fluxo de turistas para Ilhéus através das vendas das operadoras”, admite o secretário.

O evento congrega os mais diversos segmentos do setor, como agências de viagens, operadoras de turismo, companhias aéreas, hotéis, locadoras de automóveis, empresas marítimas, seguro viagem e destinos turísticos nacionais e internacionais. Em 2017, “Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento”, tema declarado pela Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas (OMT), a Abav tem como propósito incentivar as pessoas a fazerem escolhas mais conscientes e que causem menos impactos ao meio ambiente.

Foto: Clodoaldo Ribeiro

Fonte: Secom Ilhéus