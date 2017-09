Exposição Ilhéus em Flor estima comercializar 40 mil plantas até domingo

Até o próximo domingo (1º), quando será encerrada a sexta edição da exposição Ilhéus em Flor – Feira de Flores de Holambra (Arte, Cultura e Solidariedade), os organizadores estimam negociar 40 mil unidades de mais de 100 espécies de flores como orquídeas, samambaias, cactos, begônias, tuias, bonsais, além de plantas ornamentais e medicinais, comercializadas a preços populares. O evento acontece na Avenida Soares Lopes, ao lado do Subway, das 9 às 21 horas, numa parceria da secretaria municipal de Turismo e Esportes (Setur) e da Associação Beneficente Casa da União, entre outras instituições públicas e privadas.

Os recursos oriundos desta comercialização serão revertidos para a Associação Beneficente Casa da União de Ilhéus, que promove campanha de arrecadação e distribuição de agasalhos, mantém parcerias com casas de assistência a crianças através da distribuição de brinquedos e outros materiais e ainda subsidia ações do Programa Luz do Saber nas áreas alfabetização para crianças e adultos e de inclusão digital. No local, os interessados também recebem orientações de como cultivar a planta pra que ela possa prosperar e desenvolver, por meio de panfletos e de voluntários da Casa da União.

Movimentação – De acordo com o coordenador da Ilhéus em Flor, José Arnaldo Pereira, as plantas disponibilizadas vêm de Holambra, interior de São Paulo, que concentra a maior produção de flores ornamentais do país. Para ele, a Ilhéus em Flor atrai um grande público e contribui para que a comunidade desenvolva ainda mais o hábito de cultivar plantas e aprimorar a qualidade de vida.

“Até mesmo os floristas locais acham que após o festival cresce o interesse das pessoas pela aquisição das mudas de plantas. Eles afirmam que o movimento aumenta nas floriculturas quando a exposição acaba”, afirma Pereira. Segundo ele, as espécies mais comercializadas em Ilhéus são os bonsais, roseiras, mudas de frutíferas, orquídeas, entre outras. Os visitantes podem adquirir a muda a partir de R$ 2,00.

Apoio – A 6ª Ilhéus em Flor conta com o apoio da Secretaria de Turismo para a sua realização, pois o evento atrai visitantes de outras cidades, a exemplo de Itacaré, Canavieiras, Una, Coaraci, Itabuna, entre outras. O secretário Roberto Lobão admite que a feira de flores produz um efeito positivo para o município.

Fonte: Secom Ilhéus