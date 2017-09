Caminhada marca início do Outubro Rosa em Ilhéus

Uma onda rosa vai cobrir a avenida Soares Lopes, sábado, 07 de outubro. É a Caminhada Outubro Rosa, que tem o objetivo de chamar atenção para a participação da população no controle do câncer de mama. Promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), a caminhada acontece às 7 horas, com saída da praça da Catedral São Sebastião seguindo até o Centro de Convenções de Ilhéus.

Desde os anos 90, acontecem no mês de outubro, ao redor do mundo, ações para compartilhamento de informações a fim de conscientizar sobre a doença e promover serviços de diagnóstico e de tratamento. A Sesau depois de realizar um mutirão que atendeu gratuitamente cerca de 3 mil mulheres, de 50 a 69 anos, para o rastreamento da doença, mais uma vez busca engajar os cidadãos ilheenses nesta causa.

Fonte: Secom Ilhéus