Campanha de Combate ao Câncer apoia o GACC Sul da Bahia

Em parceria com a CONIACC – Confederação Nacional das Instituições de Apoio e Assistência às Crianças e Adolescentes com Câncer, o Banco do Brasil realizou a Ação Infância e Vida. A campanha está no terceiro ano e é uma das mais importantes do país para a divulgação do câncer infantojuvenil. Itabuna está entre as cidades que recebem a iniciativa, por meio do Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC) do sul da Bahia.

A iniciativa seguirá até o dia 15 de outubro. Além da divulgação de informações sobre sinais e sintomas do câncer, o objetivo é arrecadar doações para fortalecer o sistema de apoio e assistência às crianças e adolescentes que sofrem com a doença em todo o Brasil.

Em 2015, a ação arrecadou cerca de R$ 202 mil. Já em 2016, o valor aumentou quase cinco vezes e chegou a mais de um milhão de reais. Segundo o presidente da CONIACC, Rilder Campos, a expectativa para este ano é que a arrecadação chegue a R$ 2 milhões.

Rilder Campos ressaltou a importância das doações. “É importante que as pessoas entendam que, ao doar para a Ação Infância e Vida, estão doando para a CONIACC, mas também para a Casa Durval Paiva em Natal, para o Instituto do Câncer Infantil de Porto Alegre, para o GACC Sul Bahia de Itabuna, para o ICIA de Caruaru, enfim para toda a rede, que se fortalece com as doações”.

A distribuição dos recursos é realizada de acordo com a origem da doação e das instituições. Assim, o valor arrecado é repartido entre as organizações do próprio estado, sendo que 70% vão para as intuições e 30% para a CONIACC. O percentual da confederação é destinado aos custos e projetos das instituições.

As doações para a Ação Infância e Vida podem ser feitas por meio da troca de pontos Dotz, Ponto para Você e Ponto para a sua Empresa, pela Livelo e Smiles. Qualquer valor pode ser doado na conta da CONIACC no Banco do Brasil (Agência: 2870-3; Conta Corrente: 33.000-0).

Para mais informações, clique aqui.

Fonte: Ascom BB