Sol, mar e Carnaval da Bahia são destaques na 45ª Abav

Os atrativos do estado – sol, mar, Carnaval e muito mais – serão trabalhados pela Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia Bahiatursa na 45ª Abav Expo Internacional de Turismo, considerada a mais completa, tradicional e importante feira de turismo brasileira. O evento acontece desta quarta a sexta-feira (27 a 29), no Expo Center Norte, em São Paulo, com o 48º Encontro Comercial Braztoa e estimativa de 45 mil visitantes.

O evento é uma vitrine nacional e internacional para o estado, que apresentará o tema ‘Bahia Sempre Verão’, ao lado do trade, em um estande da Bahiatursa que ocupa uma área de 144 metros quadrados. Estarão presentes operadores de turismo, agentes de viagens, jornalistas especializados, autoridades e outros profissionais dos serviços complementares da indústria do turismo

A Bahia vai mostrar que tem atrativos de sobra em suas 13 zonas turísticas para agradar a todos os tipos de gostos. Das trilhas pelas montanhas, rios e cachoeiras da Chapada Diamantina, aos passeios pelos lagos e cânions do São Francisco, passando pelas festas populares, o vasto litoral, com mais de mil quilômetros de extensão, a gastronomia diversificada, a rica cultura e a arquitetura barroca e colonial.

“A ideia é atender e superar as expectativas, visando manter esse público mais tempo em nosso estande, oportunizando um relacionamento mais eficaz”, afirma o superintendente Diogo Medrado. “As ações pretendem, sobretudo, fortalecer a promoção do destino Bahia e aumentar o fluxo de visitantes no estado, o que trará reflexos positivos para a nossa economia”, enfatiza.

Entre essas ações, segundo o diretor de Operações Turísticas da Bahiatursa, Paulo Vital, destaque para a divulgação da gastronomia com a degustação do acarajé e das cocadas baianas. “Um microtrio vai mostrar a alegria das festas. Vamos ter apresentações de roda de capoeira e dançarinos de axé, atores caracterizados como personagens de Jorge Amado e Pedro Álvares Cabral, bem como oficina de turbante, roleta interativa e as tradicionais fitinhas do Bonfim”.

A diretora de Promoções, Regina Ahmed, saleinta a parceria com o trade baiano, que estará presente divulgando e comercializando seus produtos turísticos, como importante para o sucesso do estande. Um painel interativo estará à disposição dos visitantes para que tirem fotos ao lado de imagens de praias paradisíacas baianas. A Abav disponibilizou um espaço para a exibição de um típico saveiro da Baía de Todos-os-Santos, tendo ao lado a exposição dos produtos que eram transportados por aquele tipo de embarcação. Leia mais no site da Bahiatursa.

Fonte: Ascom Estado da Bahia