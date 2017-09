Revisão e técnicas de memorização ajudam estudantes a se preparar para o Enem

Dicas de estudos são diferentes para quem está se preparando há mais tempo e para quem resolveu começar agora; as provas serão em novembro

Em menos de 60 dias, estudantes de todo o País vão realizar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Na reta final de preparação, as dicas e orientações são diferentes para quem está estudando desde o início do ano e para quem resolveu se dedicar às matérias de última hora.

Para o aluno que já tem uma base bem fundamentada sobre o exame, o melhor é manter a rotina de estudos com três horas por dia de dedicação, em média. “Quem está se preparando o ano todo, agora o momento é de revisão. Procurar por provas antigas e fazer muitas questões”, diz Jean Carlos, professor de redação do Galt Pré-Vestibulares.

Outro foco desses estudantes deve ser a prática de redação. Caso o aluno já se sinta seguro com as matérias, focar na parte discursiva do exame pode beneficiá-lo. “A redação pode aumentar sua pontuação qualitativamente muito fácil. Além disso, é preciso uma boa nota nessa parte da prova para ser admitido em qualquer curso”, explica.

Técnicas de memorização

Ao contrário de quem já se dedica há mais tempo para realizar o Enem, o candidato que começou os estudos agora precisa focar mais nas matérias que têm mais peso para o curso pretendido.

“É importante fazer um estudo equivalente ao peso. Se o estudante for escolher um curso que tem um peso maior para as matérias de exatas, ele deve estudar mais matemática, física, química e biologia. Se as provas de humanas têm um peso maior, então ele deve priorizar as matérias de humanas”, aconselha Jean. O professor ressalta que o candidato não deve, no entanto, deixar as outras matérias de lado.

Ainda para esses estudantes, uma outra orientação é procurar técnicas que ajudem a memorizar os conteúdos. A memória, explica Jean, não é fixa e tende a apagar aquilo que não considera importante. O aluno, dessa forma, precisa procurar meios para a memória entender que aquilo que foi estudado é importante.

Uma estratégia, de acordo com o professor, é fazer anotações em cartões de flashback, cadernos, e colocá-las em locais estratégicos, como em frente ao computador ou na parede do quarto.

Enem 2017

Neste ano, o Enem será realizado em dois domingos seguidos: 5 e 12 de novembro. No primeiro domingo serão realizadas as provas de linguagens, ciências humanas e redação, com cinco horas e meia de prova; no segundo, matemática e ciências da natureza, com quatro horas e meia de prova.

Fonte: Portal Brasil, com informações do Ministério da Educação