Ministro do STF prorroga prazo para investigação contra Kátia Abreu

Senadora (PMDB-TO) foi acusada de receber recursos de caixa dois da Odebrecht

O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes prorrogou por 60 dias o prazo de conclusão de uma investigação contra a senadora Kátia Abreu (PMDB-TO). Ela foi acusada por delatores da Odebrecht de ter recebido R$ 500 mil por meio de caixa dois para as eleições de 2014, oportunidade em que foi reeleita para o Senado. Algumas etapas da investigação – como depoimentos de citados, o levantamento dos interesses da construtora no estado do Tocantins e a prestação de contas da campanha da peemedebista – não foram concluídas e, por isso, Mendes decidiu dilatar sua duração.

Fonte: Época