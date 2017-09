III Congresso Eucarístico e Mariano será domingo em Ilhéus

Domingo (1º de outubro) a Igreja Católica, em Ilhéus, realiza o III Congresso Eucarístico e Mariano da Diocese. O evento está motivado pelos 300 anos da aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida e os 50 anos de sagração da Catedral de São Sebastião.

O Congresso começa a partir das 8 horas, com o acolhimento dos fieis, no Centro de Convenções Luis Eduardo Magalhães, na Avenida Soares Lopes. Refletindo o tema, “A Virgem Maria no mistério de Cristo e da Igreja”. Os cristãos católicos vão estar envolvidos em conferencias, palestras, painéis que terão lugar em plenárias com todas as pastorais, no auditório Jorge Amado e com as crianças, no Auditório Nacib.

A juventude vai se reunir no Ginásio de Esportes Herval Soledade e, na Catedral São Sebastião, durante toda manhã, terá adoração ao Santíssimo Sacramento. Às 13h30min, está previsto o deslocamento, em procissão, até a Catedral São Sebastião para celebração da Missa presidida pelo Bispo Dom Mauro Montagnoli com a presença de todos os padres da Diocese e convidados. O encerramento do III Congresso Eucarístico e Mariano da Diocese de Ilhéus será com o show do grupo Anjos de Resgate, na praça D. Eduardo.