No discurso de posse de dez novos integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público, Raquel Dodge disse que a democracia está sendo “desafiada”.

Segundo a nova procuradora-geral da República, estudos apontam que cresce o número dos apoiadores de posições totalitárias.

O fortalecimento do Ministério Público, discursou, deve contribuir para aumentar a confiança na democracia e repudiar “quaisquer cogitações” de retrocesso.

Fonte: O Antagonista