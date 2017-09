Confiança do consumidor sobe em setembro, aponta FGV

Avanço registrado neste mês interrompe sequência de três resultados negativos

Em setembro, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC), medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), subiu 1,4 ponto e atingiu 82,3 pontos, em uma escala de zero a 200. A alta interrompe três meses seguidos de queda.

Os dados foram divulgados na sexta-feira (22), pela FGV e foram coletados entre 1° e 19 de setembro.

“O resultado parece estar relacionado a uma ligeira melhora na percepção sobre o mercado de trabalho e no gradual afastamento do risco de crise política”, explica a Coordenadora da Sondagem do Consumidor, Viviane Seda Bittencourt.

No mês, o Índice de Expectativas (IE), que mede a confiança dos consumidores para os próximos meses, avançou 2,2 pontos e atingiu 91,1 pontos. Ao mesmo tempo, o Índice da Situação Atual (ISA) registrou 70,9 pontos.

Fonte: Portal Brasil, com informações da FGV