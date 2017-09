Governo do México contabiliza 305 mortos no terremoto do dia 19

O número de vítimas do forte terremoto de 19 de setembro na região central do México já chega a 305, informou hoje (23), na Cidade do México, o coordenador nacional de Proteção Civil, Luis Felipe Puente.

Em uma atualização do balanço preliminar de vítimas do tremor de magnitude 7,1 na escala Richter, Puente detalhou que são 167 pessoas mortas na capital do país, 73 em Morelos, 45 em Puebla, 13 no estado de México, seis em Guerrero e 1 em Oaxaca.

De acordo com o coordenador, os trabalhos de busca e resgate de sobreviventes foram retomados após um novo terremoto ser registrado hoje com magnitude de 6,1 graus na escala de Richter.

O tremor de hoje é uma das 4.287 réplicas do terremoto de 8,2 graus de 7 de setembro, o mais poderoso desde 1932, cujo epicentro se localizou na costa do estado de Chiapas, de acordo com o Serviço Sismológico Nacional (SSN).

Fonte: Agência EFE