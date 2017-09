Família de Pablo Escobar processa Netflix em US$ 1 bilhão por ‘Narcos’

A família do narcotraficante Pablo Escobar (1949-1993) abriu processo contra a Netflix e exige uma indenização de US$ 1 bilhão. O motivo do processo, segundo Roberto de Jesus Escobar Gaviria, irmão do narcotraficante colombiano , seria a violação de propriedade intelectual em função da série ‘Narcos’ e do jogo ‘Cartel Wars”, desenvolvido a partir da história do colombiano.

O irmão alega que as marcas não poderiam ser usadas pelo serviço de streaming pois já eram utilizadas por ele através da emrpesa Escobar Inc. Em entrevista ao site americano “The Hollywood Reporter”, o irmão de Pablo chegou a afirmar que Netflix deveria contratar atiradores de elite para proteger sua equipe como medida de segurança, em menção ao assassinato de um assistente de produção da série no México no início de setembro. Fonte: Correio*