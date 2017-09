Aviões militares dos Estados Unidos voam perto da Coreia do Norte

Bombardeiros e caças americanos voaram hoje (23) perto do litoral da Coreia do Norte para mostrar que os Estados Unidos possuem “opções militares” para qualquer ameaça, informou o Pentágono. As informações são da agência de notícias EFE.

“Esta missão é uma demonstração da determinação dos Estados Unidos. É uma mensagem clara de que o presidente (Donald Trump) tem muitas opções militares para derrotar qualquer ameaça”, afirmou a porta-voz do Pentágono, Dana W. White, em comunicado.

Fonte: Agência EFE

Foto: AFP