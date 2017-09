Turistas terão que pagar taxa para visitar Morro de São Paulo e Boipeba

Uma matéria divulgada pelo Correio* informa que a Câmara de Vereadores de Cairu aprovou uma lei no último mês que instituiu uma tarifa obrigatória entre R$ 15 e R$ 20 aos turistas que visitarem Morro de São Paulo, Boipeba, Moreré e Garapuá, os mais procurados destinos do Arquipélago de Tinharé.

Ainda de acordo com a redação do Correio, “a cobrança deve reacender a polêmica iniciada em 2013, quando a prefeitura de Cairu taxou a entrada de visitantes em Morro, derrubada em dezembro do ano passado pelo Tribunal de Justiça da Bahia”. A notícia trouxe também uma fala do subprocurador de Cairu, Alcides Bulhões, no qual afirmou que para a preservação do vasto patrimônio histórico e ambiental do município, que possui 400 anos, existe um custo partilhado com turistas, “como em qualquer lugar do mundo, através de taxas para uso dos terminais náuticos e visita a monumentos. O que fizemos foi unificar todas em uma tarifa”.

* Com informações do Correio*

Foto: Jota Freitas/Setur Bahia