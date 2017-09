Semana do Idoso do Abrigo São Vicente de Paulo vai até o dia 28

Em homenagem ao Dia Nacional do Idoso, que data em 27 de setembro, o Abrigo São Vicente de Paulo iniciou programação especial para a Semana do Idoso, nesta última quarta, 21, que seguirá com variadas atividades até o dia 28 de setembro.

Espetáculos teatrais, tardes de dança, passeios, rodas de conversas e palestras, marcam as ações nesta semana no Abrigo, que está aberto ao público ilheense para visitas e participações. Tendo como objetivos a valorização dos integrantes da melhor idade e a promoção da qualidade de vida das pessoas com mais de 60 anos, o evento também memora os 101 anos dessa instituição, que segundo o padre e presidente da instituição, Aldemiro Sena, representam persistência e comprometimento da sociedade.

A programação da tarde de hoje, 22, segue com os alunos do Colégio Estadual Antônio Sá Pereira, com apresentação especial, “Memórias de um Idoso”.

No dia 25, segunda-feira, o Rotary Club de Ilhéus Jorge Amado realizará visita e atividades às 14h30 . Na terça, 26, as apresentações ficarão por conta da Escola Eduardo Catalão, e uma atividade externa no Teatro Municipal, com o Projeto de valorização do idoso: Vivendo e Aprendendo com a terceira Idade, desenvolvida pelos alunos do Colégio Estadual Antônio Sá Pereira Integral.

Já na quarta-feira, 27, o Colégio Estadual Rotary Renato Leite da Silveira fará uma participação especial, enquanto que no dia 28, às 15h haverá apresentação da Companhia Ilheense de Teatro e Música, com a direção de Cristina e Paula Barreto, e o encerramento com o Coral Unisom Marchinha de Carnaval, apresentação do SESI.

O abrigo São Vicente de Paulo, foi fundado no dia 10 de setembro de 1916, é uma instituição sem fins lucrativos, que tem como principal missão cuidar dos idosos, sobretudo dos carentes e necessitados, acolhendo-os, independentemente da cor ou religião.

Quem quiser contribuir com o Abrigo São Vicente de Paulo – Lar dos Idosos, pode doar: Banco do Brasil – Ag. 0019-1 – C/C 50211-1.

Acompanhe pelo Facebook: facebook/ abrigosaovicenteilheus

* Com informações da SECOM de Ilhéus.