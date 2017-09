A orla marítima de Camamu, portal de entrada da Baía de Camamu, será revitalizada por meio de contratação da Prefeitura que nesta semana assinou a ordem de serviço para o início da obra.

Segundo informações da Prefeita Ioná Queiroz, a ação prevê obras no largo em frente ao píer principal e toda a área que envolve trecho que vai da Loja Guaibim até a agência da Cidade Sol, urbanização da área do estacionamento para veículos, com parada para ônibus de turismo, relocação do ponto de mototáxi, estacionamento de táxi para o passeio e a padronização do acabamento das calçadas, sinalização e iluminação. Também está prevista a construção de um parque infantil na Praça do Mercado de Artesanato, Praça de Convivência.

“A primeira fase já irá representar um grande avanço para a cidade que tem uma das baías mais bonitas do Brasil e uma Orla marítima completamente abandonada e degradada”, declarou a prefeita Ioná Queiroz. As outras duas etapas serão iniciadas após a conclusão do processo licitatório, cujo edital tem previsão para sair até o dia 26 de setembro.

* Com informações do Pimenta na Muqueca

Foto: Aleilton Oliveira