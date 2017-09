ExpoIta agita Itabuna de 27 a 30 de setembro

A partir de quarta-feira, 27, Itabuna receberá a Exposição Agropecuária (Expoita), no Parque de Exposições Antônio Setenta, que contará com leilões, concurso leiteiro, julgamento de equinos, exposição de bovinos, marcha equestre , equiprovas, concurso garota Expoita, praça de alimentação e diversas atrações.

A Banda Xamego a Mais abrirá a programação na praça, no dia 27. Tonny Fernandes é quem se apresenta na quinta (28). Na sexta (29), uma das sensações do sertanejo universitário, a dupla Rian Girotto e Henrique, comandará a festa no espaço gratuito. No sábado (30), Serginho de Goiás solta a voz na praça de alimentação. O Palace Bistrô e filias do Gaúcho, Seu Bar e Kenko, são as novidades na praça de alimentação nesta edição do maior evento do agronegócio do Sul da Bahia.

Além dos shows gratuitos e abertos ao público, a Exposita traz ainda shows de grandes nomes da música nacional e baiana como festa privada. Começa na sexta (29), com Zezé di Camargo e Luciano e Léo Santana e o seu “Baile da Santinha”. O ingresso custará 50,00 a pista e R$ 150,00 o camarote. No sábado (30), a Arena recebe Sinho Ferrary, Tropa da Bregadeira, Rian e Girotto e Henrique, com ingresso a R$ 20,00 pista e R$ 40,00 camarote.

O passaporte para pista nos dias 29 e 30 custará R$ 60,00. A programação no ambiente fechado terá, ainda, show infantil com personagens no domingo (1º), com entrada a R$ 10,00.

* Com informações do Pimenta na Muqueca